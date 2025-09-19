Disminuye tasa de víctimas de delito en Chihuahua durante 2024: Inegi

Viernes 19 de septiembre de 2025

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el año 2024 la tasa de víctimas de delito en el estado de Chihuahua registró una disminución, manteniendo una tendencia a la baja.

La encuesta reveló que el delito más común en el estado fue el fraude, seguido del robo o asalto, y en tercer lugar la extorsión.

Según los resultados, en Chihuahua se reportaron 20 mil 601 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2024, lo que representa una disminución del 8.7% en comparación con la tasa de 22 mil 565 víctimas registrada en 2023.

En cuanto a la tasa de incidencia delictiva, que mide el número total de delitos por cada 100 mil habitantes, el indicador fue de 27 mil 140, un 6.7% menos que el año anterior.

Pese a la baja en las tasas de victimización e incidencia delictiva, la percepción de inseguridad entre la población chihuahuense aumentó ligeramente. En 2025, el 71.5% de los encuestados consideró que vivir en el estado es inseguro, cifra superior al 67.7% registrado en marzo-abril de 2024.

Además, el 41.5% de las personas consultadas manifestó sentirse inseguro al caminar solo por la noche en los alrededores de su vivienda.

Los datos de la Envipe son considerados una herramienta clave para medir tanto la experiencia directa con el delito como la percepción ciudadana respecto a la seguridad, y sirven como base para la toma de decisiones en materia de políticas públicas.