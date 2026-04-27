Disminuyen incendios forestales en Chihuahua durante 2026: Conafor

Lunes 27 de abril de 2026

El estado de Chihuahua acumula en lo que va de 2026 un total de 128 incendios forestales, de los cuales dos permanecen activos, con una afectación preliminar de 4 mil 171.51 hectáreas, de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional Forestal.

La cifra representa apenas el 4.46 por ciento de las 93 mil 528.74 hectáreas afectadas en el mismo periodo de 2025, cuando se registraban 157 siniestros, lo que refleja una reducción significativa tanto en número como en extensión de daños.

El informe, con corte a las 10:00 horas del 26 de abril, detalla que los incendios activos se localizan en los municipios de Guadalupe y Calvo y Guerrero. En el primero, el fuego presenta un cinco por ciento de control en el ejido Chinatú (Sabino), con una afectación estimada de 0.5 hectáreas; mientras que en el segundo, en el ejido Huevachi (La Tinaja), el incendio ya se encuentra al 100 por ciento de control sobre una superficie de ocho hectáreas.

En las labores de atención participan 20 combatientes, quienes continúan con acciones de contención y liquidación para evitar reactivaciones.

Por meses, marzo concentra la mayor incidencia en 2026 con 65 incendios y una afectación de 3 mil 470.95 hectáreas; seguido de abril con al menos 35 eventos acumulados; febrero con 26 y enero con dos siniestros.

El contraste con 2025 es notable, ya que ese año acumulaba 598 incendios en el primer semestre y más de 222 mil hectáreas afectadas, en un contexto de mayor sequía.

De acuerdo con la Conafor, las condiciones climáticas actuales, con mayor humedad y precipitaciones, han contribuido a limitar la propagación del fuego. No obstante, las autoridades mantienen vigilancia permanente ante el riesgo de nuevos incendios durante abril y mayo, considerados los meses más críticos.

La dependencia reiteró el llamado a la población a evitar prácticas de riesgo en zonas forestales y reportar cualquier conato de incendio a los números 800 737 0000 o 911, además del canal de WhatsApp habilitado para atención inmediata.