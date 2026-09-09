Disparan contra vivienda en La Ciudadela; familia se resguarda

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Una vivienda de la colonia La Ciudadela presentó daños presuntamente ocasionados por disparos de arma de fuego durante la madrugada del 8 de septiembre, hecho que movilizó a elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:05 horas, por lo que agentes municipales acudieron al domicilio para atender la emergencia.

Un hombre de 38 años informó a los policías que se encontraba descansando en su vivienda cuando escuchó aproximadamente siete detonaciones, aparentemente producidas por un arma de fuego.

Ante los disparos, los integrantes de la familia se resguardaron en una de las habitaciones para protegerse.

Una vez que cesaron las detonaciones, el propietario revisó el inmueble y detectó un orificio en el cristal de una de las ventanas.

El afectado manifestó además que, al momento de escuchar los disparos, percibió el sonido de un vehículo que aceleró y posteriormente se retiró del lugar a exceso de velocidad.

Durante la inspección realizada en el exterior del domicilio, los agentes localizaron seis casquillos percutidos, aparentemente calibre 9 milímetros.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron posteriormente al lugar y quedaron a cargo del procesamiento de la escena y de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incidente.