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Lunes 3 de agosto de 2026

Disputa entre Cártel de Sinaloa y La Línea mantiene varios frentes de violencia en Chihuahua

Los enfrentamientos entre células vinculadas al Cártel de Sinaloa y el grupo criminal La Línea continúan generando hechos violentos en diversas regiones de Chihuahua, particularmente en los municipios de Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc, Gran Morelos, Aldama, Ojinaga y la capital del estado, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la región serrana de Guadalupe y Calvo, autoridades estatales identifican una alianza entre grupos afines al Cártel de Sinaloa para enfrentar a La Línea. El fiscal de la Zona Sur, Guillermo Hinojos, informó que los indicios apuntan a una coalición integrada por la facción encabezada por Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, junto con Los Salgueiro y Los Mayitos, estos últimos con una presencia más visible en la zona durante los últimos meses.

La disputa también se extiende a la región de Cuauhtémoc y Gran Morelos, donde se desarrollan al menos dos conflictos simultáneos. Por un lado, continúa una pugna interna dentro del grupo conocido como Los Tigres, iniciada tras la ejecución de cinco personas en la comunidad de Las Carretas, en septiembre del año pasado. Por otro, la misma organización mantiene una confrontación con La Línea por el control territorial, situación que autoridades relacionan con una serie de homicidios registrados recientemente en Cuauhtémoc.

Otro de los principales focos de violencia se ubica en el corredor Aldama–Ojinaga, donde desde hace más de cuatro años persiste una disputa entre Los Cabrera, vinculados al Cártel de Sinaloa, y La Línea. La confrontación ha dejado ejecuciones, incendios de viviendas y diversos hechos armados, con un saldo estimado de alrededor de cien víctimas mortales durante ese periodo.

Información recabada por la Fiscalía también apunta a un incremento en la presencia de Los Cabrera en la ciudad de Chihuahua. Entre las líneas de investigación se analiza la posible incorporación a esta célula de personas que anteriormente operaban bajo las órdenes de Humberto S. V., “El Verín”, identificado como operador del Cártel de Sinaloa en la capital y trasladado a un penal federal en mayo pasado.

Autoridades consideran que el fortalecimiento de Los Cabrera podría estar impactando a La Empresa, organización que históricamente ha sido identificada como aliada de La Línea y cuya participación en hechos delictivos recientes ha disminuido en comparación con años anteriores.

Los Cabrera, también conocidos como Cabrera Sarabia o Los Fariseos, son señalados por organismos de seguridad como una célula ligada a la facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa, con presencia en Chihuahua y Durango, donde mantienen una disputa territorial con La Línea por rutas y zonas de operación.

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