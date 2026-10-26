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Lunes 26 de octubre de 2026

Disputa entre “La Línea” y “Los Cabrera” mantiene bajo violencia zona de Aldama

La región de Chorreras, en el municipio de Aldama, se mantiene como uno de los principales puntos de violencia derivados de la disputa territorial entre los grupos criminales conocidos como “La Línea” y “Los Cabrera”, conflicto que se prolonga desde hace casi cinco años.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, más de la mitad de los vehículos localizados incendiados en la región durante los últimos dos años han sido encontrados en las inmediaciones de esta comunidad, ubicada a unos 30 kilómetros de la carretera Aldama-Ojinaga.

El episodio más reciente ocurrió el viernes 23 de octubre, cuando un enfrentamiento entre grupos armados en la zona de Chorreras y El Potrero dejó dos personas muertas y cuatro vehículos incendiados. Una de las víctimas fue identificada como Óscar H. Q., de 18 años.

Durante los recorridos posteriores, agentes estatales localizaron otros seis vehículos incendiados, presuntamente relacionados con hechos violentos anteriores. La mayoría de las unidades contaban con reporte de robo, según la información disponible.

La zona acumula otros antecedentes durante 2026. El 3 de marzo fueron encontrados dos vehículos calcinados en una brecha hacia Chorreras, uno de ellos con un cuerpo en su interior, mientras que el 29 de marzo fueron retiradas otras dos unidades en condiciones similares.

La violencia en Aldama también ha alcanzado la carretera hacia Ojinaga, donde a principios de año se reportó la privación de la libertad de cuatro escoltas de la alcaldesa de ese municipio.

Autoridades atribuyen parte de la violencia en esta región a la confrontación entre “Los Cabrera”, señalados como vinculados a una facción del Cártel de Sinaloa, y “La Línea”, grupo relacionado por las autoridades con el denominado Nuevo Cártel de Juárez.

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