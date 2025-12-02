Chihuahua

11.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 2 de diciembre de 2025

Distribuye Gobierno del Estado 4.8 toneladas de maíz y frijol para 120 familias en Madera

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, entregó 4.8 toneladas de maíz y frijol en beneficio directo de 120 familias pertenecientes a diversas localidades del municipio de Madera.

Las comunidades atendidas fueron: Agua Amarilla, El Cable, El Refugio, Mesa Blanca y Mesa de la Simona.

Además, 80 familias recibieron herramientas y equipo de labranza orientados a mejorar la producción agrícola local.

El Gobierno del Estado reitera su compromiso de acompañar a los pueblos y comunidades indígenas mediante acciones que fortalezcan su alimentación y desarrollo productivo, con apoyos que lleguen a quienes más lo necesitan.

EU celebra declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López; siguen en la mira dos hijos de “El Chapo”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

ASE inhabilita por ocho años a empresario por falsificar documento para ganar contrato millonario de la JMAS

JMAS ofrece descuentos de hasta 90% a usuarios para ponerse al corriente con el agua

Detienen a mando de la policía municipal tras persecución

Realizan operativo extraordinario en el Cereso No. 2; aseguran diversos objetos prohibidos
Senador Mario Vázquez acusa que nueva Ley de Aguas mantiene criminalización contra productores
Tras enfrentamiento en Aldama, trasladan a cuatro detenidos a la FGR; refuerzan seguridad en Hospital Central
Destituyen a director de Desarrollo Rural en Camargo tras agredir a transportista durante protestas
El Papa León llama a Estados Unidos a evitar una intervención militar en Venezuela
Regidora Lupita Borruel felicita al IMPE por renovar su certificación como Espacio Libre de Humo de Tabaco y Emisiones
Impulsa Estado estrategia para enfrentar sequía y reducir quema de esquilmos
Momentos incómodos para Claudia Sheinbaum durante la bienvenida al Presidente de Singapur

Municipios

Más Noticias

Inicia registro para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores
Canadá descubre mega depósito de litio gracias a inteligencia artificial y satélites
El IMM abre inscripciones para Arquitectura y Psicología en la Universidad de las Mujeres