Distribuye Gobierno del Estado 4.8 toneladas de maíz y frijol para 120 familias en Madera

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, entregó 4.8 toneladas de maíz y frijol en beneficio directo de 120 familias pertenecientes a diversas localidades del municipio de Madera.
Las comunidades atendidas fueron: Agua Amarilla, El Cable, El Refugio, Mesa Blanca y Mesa de la Simona.
Además, 80 familias recibieron herramientas y equipo de labranza orientados a mejorar la producción agrícola local.
El Gobierno del Estado reitera su compromiso de acompañar a los pueblos y comunidades indígenas mediante acciones que fortalezcan su alimentación y desarrollo productivo, con apoyos que lleguen a quienes más lo necesitan.
