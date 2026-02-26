Disturbios tras muerte de “El Mencho” dejan al menos 30 abatidos y 176 detenidos en 22 estados

Jueves 26 de febrero de 2026

Los enfrentamientos y disturbios registrados tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejaron un saldo preliminar de al menos 30 personas abatidas y 176 detenidas en distintos puntos del país.

De acuerdo con un recuento publicado por Milenio, basado en reportes de gobiernos estatales y fiscalías, la violencia alcanzó a 22 entidades. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue diversa: mientras en algunos estados se lograron detenciones significativas, en otros no hubo aseguramientos pese a los incidentes reportados.

Guanajuato encabezó la lista con 48 personas detenidas, de las cuales 18 fueron imputadas por el delito de terrorismo. Le siguió Jalisco, donde se contabilizaron 41 arrestos relacionados con actos de violencia y saqueo.

En Baja California se reportaron 25 detenidos tras incendios de vehículos y bloqueos en Tijuana, Mexicali y Ensenada. En Chiapas, los operativos derivaron en 15 capturas, inicialmente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Michoacán registró un caso particular: 11 policías municipales de Ecuandureo fueron detenidos en el contexto de bloqueos y ataques armados en las regiones de Tierra Caliente y el Bajío. Además, se informó sobre cuatro abatidos en el libramiento de La Piedad.

Quintana Roo sumó nueve detenidos; Querétaro, seis —entre ellos dos menores de edad—; Veracruz e Hidalgo, cuatro cada uno; mientras que Puebla y Nayarit reportaron tres arrestos por entidad.

Oaxaca y Zacatecas registraron dos detenidos cada uno, en tanto que Tabasco, Estado de México y Guerrero reportaron un solo arresto respectivamente.

En Guerrero, autoridades confirmaron la detención de Christian “N”, alias “El Piter”, identificado como presunto jefe de plaza en Acapulco.

Las autoridades federales mantienen operativos en distintas regiones del país ante posibles reacciones derivadas de los hechos.