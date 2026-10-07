Doble nacionalidad impedirá contender por Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno desde 2028

Miércoles 7 de octubre de 2026

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto de reforma constitucional que establece que, a partir de 2028, quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las personas con doble nacionalidad podrán participar en esos procesos únicamente si renuncian previamente a la otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatas.

La reforma modifica el marco constitucional relacionado con los requisitos de nacionalidad para ocupar determinados cargos públicos y parte del principio ya establecido en el artículo 32 constitucional, que reserva ciertos cargos a mexicanos por nacimiento que no hayan adquirido otra nacionalidad.

De acuerdo con lo expuesto, la modificación fue aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y posteriormente recibió el respaldo de legislaturas estatales, con lo que cumplió el procedimiento requerido para una reforma constitucional.

Las disposiciones electorales comenzarán a aplicarse en 2028, por lo que no modificarán los procesos electorales de 2027.

También se prevé la emisión de normas reglamentarias que deberán precisar el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad podrá acreditar la renuncia a una de ellas antes de registrarse ante la autoridad electoral.

Con la reforma, la nacionalidad se incorpora como un requisito adicional para quienes busquen ocupar los cargos de mayor nivel ejecutivo en el país a partir de los procesos electorales posteriores a 2027.