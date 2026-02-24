El Estado

18.39°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Martes 24 de febrero de 2026

Docente de la UACH se capacita en descripción y clasificación de suelos en la UNAM

La Doctora Angélica Anahí Acevedo Barrera, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (Faciatec) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, participó en una capacitación especializada en descripción y clasificación de suelos en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante la actividad, la académica llevó a cabo ejercicios prácticos de campo, incluyendo la excavación de un pozo agrológico, la identificación de horizontes edáficos, evaluación de la estructura del suelo y análisis de carbonatos, entre otros parámetros técnicos esenciales para determinar la aptitud agrícola del terreno.

Acevedo Barrera destacó que estos estudios son fundamentales para recomendar cultivos adecuados, proponer prácticas de manejo que mejoren la productividad y predecir el comportamiento físico y químico del suelo, contribuyendo así a una agricultura sostenible y optimizada.

La capacitación fortalece la actualización académica de la UACH y refuerza la preparación de su personal docente-investigador en técnicas de vanguardia para el manejo del suelo.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III

Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo–Mazatán; fallece su hijo
Recibe Fiscalía más denuncias contra imputado por trata de menores en Chihuahua
Instituto Mexicano del Seguro Social incorporará CURP biométrica y e.firma en sus trámites
Alcalde de Tapalpa niega que “El Mencho” residiera en el municipio
Los Dorados de Chihuahua listos para la Copa León 450 como parte de su pretemporada
Realiza SSPE operativo extraordinario de revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez
Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III
Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo

Municipios

Más Noticias

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG
Caudillas Cheers anuncia oficialmente su Try Out 2026
Respalda Síndica Olivia Franco investigación contra funcionario y pide congruencia