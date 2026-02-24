Docente de la UACH se capacita en descripción y clasificación de suelos en la UNAM

Martes 24 de febrero de 2026

La Doctora Angélica Anahí Acevedo Barrera, investigadora de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (Faciatec) de la Universidad Autónoma de Chihuahua, participó en una capacitación especializada en descripción y clasificación de suelos en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante la actividad, la académica llevó a cabo ejercicios prácticos de campo, incluyendo la excavación de un pozo agrológico, la identificación de horizontes edáficos, evaluación de la estructura del suelo y análisis de carbonatos, entre otros parámetros técnicos esenciales para determinar la aptitud agrícola del terreno.

Acevedo Barrera destacó que estos estudios son fundamentales para recomendar cultivos adecuados, proponer prácticas de manejo que mejoren la productividad y predecir el comportamiento físico y químico del suelo, contribuyendo así a una agricultura sostenible y optimizada.

La capacitación fortalece la actualización académica de la UACH y refuerza la preparación de su personal docente-investigador en técnicas de vanguardia para el manejo del suelo.