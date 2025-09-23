Docentes de la UPN se manifiestan en el Centro de Chihuahua por pago pendiente de Clave L

Martes 23 de septiembre de 2025

La mañana de este martes, un grupo de docentes egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se manifestó en el Centro de la ciudad de Chihuahua, exigiendo el pago de la Clave L, una prestación laboral que, aseguran, les ha sido negada durante años. La protesta provocó un severo congestionamiento vehicular tras el cierre de importantes vialidades como la Calle 11, Aldama y Vicente Guerrero.

Los manifestantes, pertenecientes a la Sección 42 del magisterio, denunciaron que desde la implementación de la Reforma Educativa Federal impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quedaron en una especie de "limbo laboral", sin acceso a prestaciones ni aumentos salariales que antes les correspondían.

De acuerdo con los organizadores, cerca de 2 mil maestros en todo el estado enfrentan esta situación, lo que ha generado inconformidad y creciente presión hacia las autoridades estatales.

Además del cierre de calles, los docentes bloquearon las instalaciones de la Secretaría de Hacienda como medida adicional para exigir una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado. Equipados con micrófonos y bocinas, los inconformes expresaron su molestia y urgieron una pronta respuesta oficial.

En respuesta a la movilización, la Policía Vial implementó un operativo especial que incluyó el cierre de la calle Aldama desde la Ocampo, así como la Calle 11 desde la avenida Juárez, afectando seriamente el tránsito vehicular y el servicio de transporte público en la zona centro.

“Queremos que el gobierno nos atienda, que reconozca nuestros derechos y que se dé cumplimiento al pago que nos corresponde”, expresaron los docentes durante el mitin, advirtiendo que mantendrán su protesta hasta obtener una solución concreta a sus demandas.