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Miércoles 7 de octubre de 2026

Doctor Vagón regresa a Chihuahua; suma más de 75 mil pacientes atendidos

El programa Doctor Vagón, de Fundación Grupo México, inició su decimotercera visita al estado de Chihuahua con el objetivo de acercar consultas, servicios médicos y medicamentos gratuitos a la población.

Durante el arranque de la jornada, Jesús Salvador Carrillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para ampliar la cobertura de atención médica en distintas regiones de la entidad.

El funcionario recordó que, en sus 12 visitas anteriores, Doctor Vagón ha brindado atención a más de 75 mil pacientes en Chihuahua.

Carrillo señaló que este tipo de programas permiten conjuntar las capacidades del Gobierno del Estado con la infraestructura y recursos del sector privado para atender necesidades prioritarias, particularmente en materia de salud.

También destacó la estrategia MediChihuahua, impulsada por la administración estatal para ofrecer servicios médicos a personas que no cuentan con derechohabiencia.

“Es en este tipo de proyectos en los que se nota realmente cuando las capacidades de un gobierno y las posibilidades del sector privado se ven entrelazadas de manera muy importante”, expresó.

Finalmente, reconoció el trabajo de la Secretaría de Salud estatal y reiteró la disposición de continuar fortaleciendo la coordinación con Fundación Grupo México para ampliar el acceso a servicios de salud.

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