Doctor Vagón regresa a Chihuahua; suma más de 75 mil pacientes atendidos

Miércoles 7 de octubre de 2026

El programa Doctor Vagón, de Fundación Grupo México, inició su decimotercera visita al estado de Chihuahua con el objetivo de acercar consultas, servicios médicos y medicamentos gratuitos a la población.

Durante el arranque de la jornada, Jesús Salvador Carrillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, destacó la importancia de la colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para ampliar la cobertura de atención médica en distintas regiones de la entidad.

El funcionario recordó que, en sus 12 visitas anteriores, Doctor Vagón ha brindado atención a más de 75 mil pacientes en Chihuahua.

Carrillo señaló que este tipo de programas permiten conjuntar las capacidades del Gobierno del Estado con la infraestructura y recursos del sector privado para atender necesidades prioritarias, particularmente en materia de salud.

También destacó la estrategia MediChihuahua, impulsada por la administración estatal para ofrecer servicios médicos a personas que no cuentan con derechohabiencia.

“Es en este tipo de proyectos en los que se nota realmente cuando las capacidades de un gobierno y las posibilidades del sector privado se ven entrelazadas de manera muy importante”, expresó.

Finalmente, reconoció el trabajo de la Secretaría de Salud estatal y reiteró la disposición de continuar fortaleciendo la coordinación con Fundación Grupo México para ampliar el acceso a servicios de salud.