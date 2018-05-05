Dodgers recuerdan a Fernando Valenzuela a un año de su muerte

Viernes 24 de octubre de 2025

A un año del fallecimiento de Fernando Valenzuela, los Dodgers de Los Ángeles rindieron un emotivo homenaje al legendario lanzador mexicano, cuya figura sigue siendo símbolo de orgullo para la organización californiana y para el beisbol latinoamericano.

A través de sus redes sociales, el actual campeón de la MLB publicó un mensaje dedicado al “Toro” sonorense: “Siempre pensando en ti, ‘34’. Nunca te olvidaremos”, se lee en la cuenta oficial del equipo en X (antes Twitter).

La versión en español de los Dodgers también recordó al ídolo mexicano con un mensaje similar: “Nunca te olvidaremos, ‘Toro’. Un día como hoy hace un año, falleció el legendario Fernando Valenzuela.”

Valenzuela, quien murió el 22 de octubre de 2024 a los 63 años por complicaciones hepáticas, es considerado el mejor beisbolista mexicano en la historia de las Grandes Ligas. En 1981, marcó un hito al convertirse en el primer jugador en ganar en la misma temporada los premios Cy Young y Novato del Año, además de conquistar dos Series Mundiales y participar en seis Juegos de Estrellas consecutivos.

¿Amuleto para el bicampeonato?

El homenaje llega en un momento simbólico para la franquicia angelina. Un año después de la muerte de Valenzuela, los Dodgers buscan revalidar su título de la Serie Mundial, luego de haber derrotado 4-1 a los Yankees de Nueva York en 2024.

Este viernes, el conjunto californiano iniciará el Clásico de Otoño frente a los Azulejos de Toronto, con la esperanza de que el legado y espíritu del “Toro” sirvan, una vez más, como inspiración rumbo al bicampeonato.