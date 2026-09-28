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Lunes 28 de septiembre de 2026

Dólar se acerca a los 18 pesos ante mayor aversión al riesgo

El dólar inició este lunes 28 de septiembre en 17.8620 pesos, acercándose nuevamente a la barrera de los 18 pesos, luego de varios días de presión sobre la moneda mexicana.

El analista financiero chihuahuense Cleofas Torres Rivera señaló que en los próximos días podrían observarse niveles superiores a los 18 pesos por dólar, después de que a principios de septiembre la cotización llegó a ubicarse por debajo de las 17 unidades.

Entre los factores que han impulsado la depreciación del peso se encuentra el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que reduce el atractivo de las operaciones conocidas como carry trade.

Este mecanismo consiste en obtener financiamiento en monedas con tasas de interés bajas para invertir posteriormente en economías que ofrecen mayores rendimientos. México ha sido uno de los mercados favorecidos por esta estrategia debido a su tasa de referencia.

Sin embargo, el incremento de tasas en Japón y el fortalecimiento de los rendimientos en Estados Unidos han provocado que algunos inversionistas reduzcan posiciones en pesos, generando mayor presión sobre el tipo de cambio.

Torres Rivera agregó que también influyen la caída de los mercados bursátiles y el incremento internacional en los precios de combustibles como gasolina y diésel, factores que han elevado la llamada aversión al riesgo.

Actualmente, la tasa de referencia en Japón se ubica en 1.25%, mientras que en México es de 6.5%, una diferencia que todavía mantiene atractivo al peso, aunque con mayores riesgos ante movimientos bruscos en el mercado cambiario.

El analista advirtió que la volatilidad podría continuar durante los próximos días, por lo que no descartó que el dólar supere temporalmente la barrera de los 18 pesos.

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