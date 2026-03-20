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Viernes 20 de marzo de 2026

Domingo de arrancones VIP

La emoción de la velocidad continua este domingo 22 de marzo con la tercera fecha de arrancones en su modalidad VIP, donde se espera una buena asistencia de pilotos quienes buscaran este fin de semana, imponer nuevas marcas en el cronómetro en las instalaciones del Autódromo Francisco Villa.

La segunda fecha dejó claro que el nivel de competencia sigue en ascenso, con pilotos que llevaron sus máquinas al límite en una jornada llena de velocidad, potencia y adrenalina sobre la pista.

El gran protagonista del día fue Rogelio Menchaca, quien se quedó con el primer lugar tras imponer condiciones con su GMC Sierra 1981, equipada con un poderoso motor 6.0 LS Blower Methanol, logrando un destacado tiempo de 9.78 segundos, el mejor de la jornada.

En la segunda posición finalizó Fury, quien a bordo de un Audi RS3 demostró gran consistencia y velocidad, registrando un tiempo de 10.36 segundos.

Sin duda alguna este fin de semana se espera mayor competencia en la pista, donde se esperan duelos cerrados en cada salida, manteniendo al público al filo de la butaca, en un a jornada llena de velocidad.

Cabe mencionar que para esta tercera fecha el costo par ser parte de esta fecha es de 1, 100 pesos en zona de pits y 300 para persona adicional , por su parte, el acceso a gradas tendrá un costo de 450 pesos en la modalidad “auto sardina”, permitiendo el ingreso de todos los ocupantes que quepan en el vehículo, una opción que ha ganado popularidad entre los asistentes.

Las actividades arrancarán a las 1:00 horas y se extenderán hasta las 19:00 horas, en una jornada que promete nuevamente emociones intensas, motores al máximo y un ambiente lleno de pasión por la velocidad.

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