Dona Lupita Borruel 15 mil guantes de látex para uso médico a la Secretaría de Salud

Viernes 11 de septiembre de 2026

La regidora presidenta de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Lupita Borruel, realizó la entrega de 15 mil guantes de látex para uso médico a la Coordinación de Donaciones de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, para su distribución en distintas unidades médicas de la entidad.

Esta donación fue posible gracias al apoyo del DIF Municipal, con quien Borruel ha trabajado de manera coordinada en diferentes ocasiones, sumando esfuerzos y buscando alternativas para responder a las necesidades que se presentan en distintos sectores de la población.

“Quiero agradecer a la presidenta del DIF Municipal, C.P. Karina Olivas, a la directora Liliana Herrera, y a todo su equipo de trabajo por ser grandes aliados y por tomar en cuenta también esta área. A veces una donación puede parecer pequeña, pero cuando llega a donde se necesita puede representar una diferencia importante”, expresó la regidora del Partido Acción Nacional.

Los insumos serán canalizados por la Secretaría de Salud para llegar a unidades médicas de diferentes regiones del estado, donde podrán ser utilizados por el personal que brinda atención a la población.

Borruel destacó que este tipo de acciones reflejan la importancia de trabajar de manera transversal y de aprovechar los recursos disponibles para que puedan llegar a más personas.

“Seguimos trabajando de manera transversal, como lo ha indicado nuestro alcalde Marco Bonilla, haciendo equipo y buscando cómo sí para poder dar una mejor respuesta a quienes lo necesitan”, agregó.

La regidora señaló que continuará impulsando la colaboración con instituciones y dependencias que permitan sumar recursos, voluntades y esfuerzos en favor de las familias de Chihuahua.