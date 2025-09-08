Dona Mario Vázquez equipo médico a comunidad rural de Bachíniva

Lunes 8 de septiembre de 2025

El senador chihuahuense Mario Vázquez Robles, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, donó un sillón odontológico al dispensario médico de la comunidad de San Blas, en el municipio de Bachíniva, con el objetivo de ampliar los servicios de salud gratuitos para habitantes de esta y otras comunidades rurales.

De acuerdo con información del Partido Acción Nacional, el equipo permitirá ofrecer atención dental sin costo no solo en San Blas, sino también en al menos seis comunidades aledañas, beneficiando a decenas de familias que carecen de acceso a servicios médicos especializados.

El alcalde Adrián Varela agradeció la donación y destacó que el Gobierno Municipal administra el dispensario con consultas médicas y entrega de medicamentos gratuitos, y que este nuevo equipo contribuirá significativamente a fortalecer la cobertura de salud en la zona.

Por su parte, el senador Mario Vázquez subrayó que el valor de la donación no radica únicamente en lo material, sino en el impacto directo que tendrá en la vida de las personas.

“Lo más importante no es lo material, sino las vidas que beneficia, evitando el dolor evitable. Es la atención, que ya no se tengan que aguantar el dolor y, en dado caso, que un adulto mayor pueda recuperar su sonrisa”, expresó el legislador.

Vázquez Robles reiteró que desde el Senado de la República trabaja para que los municipios reciban un trato justo por parte del Gobierno Federal, y cuenten con mayores recursos económicos para atender las necesidades más urgentes de su población.

Durante su visita a Bachíniva, el senador también recorrió la Escuela Primaria 21 de Marzo, donde actualmente se construye un domo escolar, resultado de gestiones realizadas por el legislador ante instancias estatales y federales.