Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”

Lunes 23 de febrero de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exhortando a México a redoblar esfuerzos contra el crimen organizado.

A través de su red social Truth Social, Trump publicó:

“¡México debe aumentar su esfuerzo contra los cárteles y las drogas!”.

El mandatario hizo el comentario tras participar en una entrevista con Derek Maltz para el programa Fox & Friends with Law, donde abordaron los acontecimientos del pasado domingo en México relacionados con el operativo que culminó con la neutralización de “El Mencho”.