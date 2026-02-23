Internacional

17.68°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exhortando a México a redoblar esfuerzos contra el crimen organizado.

A través de su red social Truth Social, Trump publicó:

“¡México debe aumentar su esfuerzo contra los cárteles y las drogas!”.

El mandatario hizo el comentario tras participar en una entrevista con Derek Maltz para el programa Fox & Friends with Law, donde abordaron los acontecimientos del pasado domingo en México relacionados con el operativo que culminó con la neutralización de “El Mencho”.

Persecución contra “El Mencho” habría complacido a Trump, señala The Economist

Confirma FGR mediante pruebas genéticas la muerte de “El Mencho”

