Donald Trump insta a México a intensificar combate contra cárteles tras muerte de “El Mencho”

17.68°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Lunes 23 de febrero de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exhortando a México a redoblar esfuerzos contra el crimen organizado.
A través de su red social Truth Social, Trump publicó:
“¡México debe aumentar su esfuerzo contra los cárteles y las drogas!”.
El mandatario hizo el comentario tras participar en una entrevista con Derek Maltz para el programa Fox & Friends with Law, donde abordaron los acontecimientos del pasado domingo en México relacionados con el operativo que culminó con la neutralización de “El Mencho”.
Síguenos en redes sociales
Lo Más Popular Hoy