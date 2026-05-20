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Jueves 21 de mayo de 2026

Dorados asegura la serie ante Caliente de Durango con cuadrangulares en la octava

Los Dorados de Chihuahua aseguraron la serie frente a Caliente de Durango tras imponerse 4-1 la noche del miércoles en el Estadio Héctor Espino, en un encuentro definido por el poder ofensivo de la División del Norte en la recta final del juego.

Juan Yepez y Alex Mejía conectaron cuadrangulares en la octava entrada para romper el duelo de pitcheo y darle a los chihuahuenses su segunda victoria consecutiva, resultado con el que además escalaron posiciones dentro de la Zona Caliente de la Liga Mexicana de Beisbol.

El encuentro estuvo marcado por la sólida actuación del lanzador Gabriel Ponce, quien realizó su primera apertura de la temporada después de 14 apariciones como relevista. El serpentinero trabajó cinco entradas completas, permitió apenas dos imparables y recetó siete ponches.

Dorados tomó ventaja en la quinta entrada gracias a un elevado de sacrificio de Mark Contreras, quien impulsó al deliciense Joel Flores para colocar el 1-0 parcial.

Sin embargo, Caliente respondió en la séptima entrada con un cuadrangular solitario de David Villar por el jardín izquierdo para empatar momentáneamente el encuentro.

La ofensiva chihuahuense explotó en la parte baja de la octava entrada cuando Juan Yepez abrió el episodio con jonrón solitario y posteriormente Alex Mejía conectó un cuadrangular de dos carreras que sentenció el marcador 4-1.

Braden Webb cerró el juego retirando en orden la novena entrada para apuntarse su segundo salvamento consecutivo.

Alex Mejía fue una de las figuras ofensivas del encuentro al terminar de 4-3 con jonrón, doblete y dos carreras producidas, mientras que Carlos Muñoz conectó tres imparables para la novena dorada.

Con este resultado, Dorados de Chihuahua colocó su récord en 10 victorias y 19 derrotas, mientras que Caliente de Durango quedó con marca de 14-15.

El tercer duelo de la serie se disputará este jueves 21 de mayo a las 19:00 horas, con Gabriel Ynoa abriendo por Dorados y Joan Adon por la novena duranguense.

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