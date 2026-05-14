Dorados de Chihuahua afina detalles y va por el título en el arranque del Estatal 2026

Jueves 14 de mayo de 2026

Los Dorados de Chihuahua se declararon listos para iniciar su participación en la temporada 2026 de la Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua, donde buscarán conquistar el campeonato tras quedarse cerca en las finales de 2023 y 2025.

La novena de la II Zona debutará este jueves 14 de mayo ante los Mazorqueros de Camargo en el Estadio Héctor Espino, en punto de las 19:00 horas. La serie continuará el viernes en el mismo horario, mientras que el sábado recibirán a los Mineros de Parral a las 18:00 horas.

El equipo será dirigido nuevamente por César Nieves, quien llevó a Dorados a la gran final en su campaña debut durante 2025. En su cuerpo técnico destacan Pablo Cadena, así como José Luis Zubía, Edgar González, Armando Valdez, Oscar Alemán e Ismael Barrón.

Entre los peloteros sobresale el lanzador Vidal Nuño III, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas tras su paso por los New York Yankees, Arizona Diamondbacks, Seattle Mariners, Baltimore Orioles y Tampa Bay Rays.

El roster de Dorados está conformado por receptores, jugadores de cuadro, jardineros y lanzadores que buscarán regresar al equipo a la cima del beisbol estatal.

Luego de perder en séptimo juego las finales de 2023 y 2025, la meta para este año es clara: levantar el campeonato estatal.