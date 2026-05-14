Deportes

29.3°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

Dorados de Chihuahua afina detalles y va por el título en el arranque del Estatal 2026

Los Dorados de Chihuahua se declararon listos para iniciar su participación en la temporada 2026 de la Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua, donde buscarán conquistar el campeonato tras quedarse cerca en las finales de 2023 y 2025.

La novena de la II Zona debutará este jueves 14 de mayo ante los Mazorqueros de Camargo en el Estadio Héctor Espino, en punto de las 19:00 horas. La serie continuará el viernes en el mismo horario, mientras que el sábado recibirán a los Mineros de Parral a las 18:00 horas.

El equipo será dirigido nuevamente por César Nieves, quien llevó a Dorados a la gran final en su campaña debut durante 2025. En su cuerpo técnico destacan Pablo Cadena, así como José Luis Zubía, Edgar González, Armando Valdez, Oscar Alemán e Ismael Barrón.

Entre los peloteros sobresale el lanzador Vidal Nuño III, quien cuenta con experiencia en las Grandes Ligas tras su paso por los New York Yankees, Arizona Diamondbacks, Seattle Mariners, Baltimore Orioles y Tampa Bay Rays.

El roster de Dorados está conformado por receptores, jugadores de cuadro, jardineros y lanzadores que buscarán regresar al equipo a la cima del beisbol estatal.

Luego de perder en séptimo juego las finales de 2023 y 2025, la meta para este año es clara: levantar el campeonato estatal.

Policía Cibernética de Chihuahua alerta por nueva modalidad de hackeo de WhatsApp

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento

Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes

Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Buscan inmortalizar el “Verano Caliente de 1986” en el Congreso de Chihuahua
Cae empleada bancaria por presunto fraude millonario a adultos mayores en Nuevo León
Toros asegura la serie ante Dorados tras imponerse 6-1 en Tijuana
Inaugura Marco Bonilla ampliación del CEDEFAM Vida Digna
Reportan a joven desaparecido y lo localizan detenido en Fiscalía Zona Sur
Conductor exhibe a pasajera por presuntamente no pagar viaje en plataforma
Ataque armado contra Guardia Nacional deja un agente herido en Gómez Palacio
Renuncia Guillermo Arturo Zuany tras polémica por operativo en narcolaboratorio

Municipios

Más Noticias

Buscan a niña desaparecida en canal de Nextlalpan; hallan tres cuerpos durante operativo
Sofocan incendio de gran magnitud en Buenaventura; permanecen cinco activos en Chihuahua
Sheinbaum revela que EU ha rechazado 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas