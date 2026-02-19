Dorados de Chihuahua inician campamento primaveral rumbo a la temporada 2026 de la LMB

Jueves 19 de febrero de 2026

La novena Dorados de Chihuahua anunció que su campamento primaveral dará inicio el 9 de marzo, con miras a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Bajo la dirección del nuevo timonel de la División del Norte, el mexicano Homar Rojas, y un cuerpo técnico experimentado, los 57 jugadores convocados, incluidos peloteros invitados, se enfocarán en afinar su preparación para la campaña regular que inicia en abril.

Entre los chihuahuenses convocados destacan los parralenses Jesús Loya, Carlos “Catito” Muñoz y Rafael Franco; Aarón Lugo y Nathan Urquiza; los juarenses Josué Gómez y Daniel De La Fuente; de Delicias, Joel Flores, Isidro “Roko” Piña y Francisco Piña; y el capitalino Sergio “Sheko” Rodríguez. El 9 de marzo reportarán inicialmente los receptores y lanzadores, mientras que posteriormente se unirán los jugadores de cuadro y jardines.

Catchers: Rusber Estrada, Gilberto Vizcarra, Isidro Piña, Alejandro Rivera.

Infield: Leo Piña, Alex Mejía, Carlos Muñoz, Bryson Brigman, Matt McDermott, Andrelton Simmons, Oziel Flores, Corey Joyce, Joel Flores, Aaron Lugo, Elías Verdugo, Nathan Urquiza, Francisco Piña, Andrés Ríos.

Outfield: Rafael Franco, Ren Tachioka, Jesús Loya, Shayne Fontana, Alejandro De Aza, Bobby Bradley Jr, Brainer Bonací, Matt Bottcher, Brett Barrera, Dario Gómez.

Lanzadores: Darel Torres, Javier Solano, Devin Smeltzer, Emilio Vargas, Gabriel Ynoa, Drew Parrish, Caleb Smith, Demetrio Gutiérrez, Brady Tedesco, Braden Webb, Leo Taveras, Pedro Rodríguez, Nick Mikolajchak, Alan Valdez, Raúl Barrón, Eduardo Herrera, Gabriel Ponce, Daniel De La Fuente, Abdiel Saldaña, Eduardo Figueroa, Sergio Rodríguez, Yamil Castillo, Josué Gómez, Samuel Alvarado, Christian Torres, Hunter Green, Hazahel Quijada, Rigoberto Borbolla, Jorge Ramos.

El equipo sostendrá partidos de pretemporada tanto en la capital de Chihuahua como en gira, comenzando el 27 de marzo con una serie de tres encuentros que se anunciarán en los próximos días. La temporada regular dará inicio el viernes 17 de abril con una serie de visita contra Caliente de Durango.