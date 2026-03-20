Dorados de Chihuahua intensifican entrenamiento en el día 11 del Spring Training 2026

Viernes 20 de marzo de 2026

Este jueves, los Dorados de Chihuahua cumplieron su undécimo día de campamento primaveral, enfocándose en bateo, acondicionamiento físico y prácticas defensivas.

La novedad fue la incorporación del lanzador zurdo Caleb Smith, ex Grandes Ligas, quien lideró al equipo en la campaña 2025 en aperturas (18), entradas lanzadas (93) y ponches (95), colocándose como el segundo mejor pitcher del equipo, solo detrás de Deylen Miley. Smith también representó a los Dorados en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Actividades del día 11

Acondicionamiento físico y calentamiento de brazo.

Defensa individual y por posiciones (outfield e infield).

Trabajo específico con catchers.

Sesión de Live BP con seis lanzadores:

Braden Webb (LD)

Daniel De La Fuente (LD)

Alan Valdez (LD)

Roque Silva (LZ)

Kenny Carrillo (LD)

Jorge Ramos (LD)

Práctica de bateo con máquina organizada en seis grupos, incluyendo a Oziel Flores, Rafael Franco, Aarón Lugo, Joel Flores, Andrés Ríos, Alejandro Rivera, Isidro Piña, Nathan Urquiza, Elías Verdugo, Francisco Piña y Hans Chacón.

El equipo continúa afinando detalles de cara a la temporada 2026, con énfasis en fortalecer lanzamiento, defensa y bateo, preparando a todos los jugadores para enfrentar los desafíos del Spring Training.