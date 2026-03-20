Dorados de Chihuahua intensifican entrenamiento en el día 11 del Spring Training 2026

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Chihuahua, Chihuahua
Viernes 20 de marzo de 2026
Este jueves, los Dorados de Chihuahua cumplieron su undécimo día de campamento primaveral, enfocándose en bateo, acondicionamiento físico y prácticas defensivas.
La novedad fue la incorporación del lanzador zurdo Caleb Smith, ex Grandes Ligas, quien lideró al equipo en la campaña 2025 en aperturas (18), entradas lanzadas (93) y ponches (95), colocándose como el segundo mejor pitcher del equipo, solo detrás de Deylen Miley. Smith también representó a los Dorados en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana en el Estadio Alfredo Harp Helú.
Actividades del día 11
Acondicionamiento físico y calentamiento de brazo.
Defensa individual y por posiciones (outfield e infield).
Trabajo específico con catchers.
Sesión de Live BP con seis lanzadores:
Braden Webb (LD)
Daniel De La Fuente (LD)
Alan Valdez (LD)
Roque Silva (LZ)
Kenny Carrillo (LD)
Jorge Ramos (LD)
Práctica de bateo con máquina organizada en seis grupos, incluyendo a Oziel Flores, Rafael Franco, Aarón Lugo, Joel Flores, Andrés Ríos, Alejandro Rivera, Isidro Piña, Nathan Urquiza, Elías Verdugo, Francisco Piña y Hans Chacón.
El equipo continúa afinando detalles de cara a la temporada 2026, con énfasis en fortalecer lanzamiento, defensa y bateo, preparando a todos los jugadores para enfrentar los desafíos del Spring Training.
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