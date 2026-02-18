Dorados de Chihuahua refuerza su rotación con tres lanzadores rumbo a 2026

Miércoles 18 de febrero de 2026

La novena chihuahuense anunció la incorporación de tres lanzadores diestros a su roster de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, confirmó el club en un comunicado previo al inicio del campamento primaveral.

Los serpentinero añadidos al equipo son Braden Webb, Leonardo Taveras y Eduardo Figueroa, quienes reforzarán la rotación y el cuerpo de pitcheo con experiencia de cara al campamento de pretemporada que se realizará en marzo.

El lanzador estadounidense Braden Webb llega tras sus últimas temporadas con Algodoneros de Unión Laguna y Caliente de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol, donde ha tenido labores como abridor y relevista, sumando experiencia acumulada en más de 100 entradas.

Por su parte, el dominicano Leo Taveras proviene de la organización de los St. Louis Cardinals y tiene amplia trayectoria en las Ligas Menores hasta nivel Triple-A, con más de 200 juegos disputados, la mayoría como relevista, además de presentaciones en ligas de invierno en Venezuela.

El venezolano Eduardo Figueroa, originario de Barquisimeto, cuenta con una larga carrera profesional iniciada en 2007, incluyendo varios años con Tigres de Aragua y su más reciente participación con los Leones del Caracas, sumando más de 700 innings en diferentes circuitos.

Con estos movimientos, los Dorados buscan fortalecer su rotación de pitcheo y ampliar sus opciones en el montículo previo al inicio de la temporada regular, manteniendo expectativas altas entre la afición chihuahuense.

Braden Webb

Nacimiento: Owasso, Oklahoma

Posición: Lanzador Diestro

Estatura: 1.90 m | Peso: 90 kg

Leo Taveras

Nacimiento: La Vega, República Dominicana

Posición: Lanzador Diestro

Estatura: 1.96 m | Peso: 86 kg

Eduardo Figueroa

Nacimiento: Barquisimeto, Venezuela

Posición: Lanzador Diestro

Estatura: 1.85 m | Peso: 83 kg

(Estadísticas y trayectoria de cada pelotero proporcionadas por el equipo)