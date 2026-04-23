Dorados remonta en la novena y asegura serie en Monclova

Jueves 23 de abril de 2026

Monclova, Coahuila.– Los Dorados de Chihuahua vinieron de atrás en la novena entrada para vencer 4-1 a los Acereros de Monclova y asegurar la serie como visitantes dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con el juego empatado a una carrera, la ofensiva chihuahuense respondió en el último inning. Tras embasarse Rusber Estrada, el corredor emergente Oziel Flores avanzó hasta tercera, preparando el escenario para que el deliciense Joel Flores conectara un sencillo productor de dos carreras que rompió el empate.

La ventaja se amplió con imparable de Leo Piña y una carrera más impulsada por Mark Contreras, sellando el ataque definitivo.

Previamente, Chihuahua se había adelantado en la séptima entrada con cuadrangular solitario del parralense Carlos Muñoz, aunque Monclova igualó en ese mismo episodio tras un lanzamiento descontrolado.

En el relevo, Braden Webb retiró la octava sin complicaciones y Leo Taveras cerró el encuentro para apuntarse el salvamento.

Con este resultado, Dorados coloca su marca en tres victorias y dos derrotas en el arranque de la temporada. Este jueves buscará completar la barrida en Monclova y posteriormente debutará en casa ante Sultanes de Monterrey.