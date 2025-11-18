El Estado

15.31°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) informó que hasta este martes se han registrado dos aspirantes para ocupar el cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El anuncio fue realizado por el Maestro César Gutiérrez Aguirre, director de la Facultad de Derecho de la UACH y presidente del Panel de Especialistas encargado de la selección. Los profesionales registrados hasta el momento son Héctor Acosta Félix, actual titular de la ASE, y Luis Eduardo Nesbit Almeida.

La convocatoria para el registro de aspirantes vence el jueves 20 de noviembre a las 23:59 horas, y se espera un aumento en el número de interesados en los últimos días.

Posteriormente, el panel revisará la documentación de los aspirantes para confirmar que cumplan con los requisitos establecidos. Las entrevistas se realizarán los días 24 y 25 de noviembre, en un proceso que se desarrollará bajo principios de transparencia y publicidad.

Finalmente, el panel calificará a los candidatos y enviará una terna al Congreso, con la expectativa de que el próximo 1 de diciembre se designe al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

La ciudadanía está despierta y no permitirá que Morena vulnere sus derechos de expresión: Isela Martínez

Impulsan reforma para fortalecer la participación de juventudes rurales en el desarrollo económico de Chihuahua
Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil
Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud
Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral
Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación
Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa
Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025
Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo

Municipios

Más Noticias

Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT
Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua
Dos turistas mexicanos fallecen en la Patagonia chilena tras tormenta de nieve