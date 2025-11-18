Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) informó que hasta este martes se han registrado dos aspirantes para ocupar el cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El anuncio fue realizado por el Maestro César Gutiérrez Aguirre, director de la Facultad de Derecho de la UACH y presidente del Panel de Especialistas encargado de la selección. Los profesionales registrados hasta el momento son Héctor Acosta Félix, actual titular de la ASE, y Luis Eduardo Nesbit Almeida.

La convocatoria para el registro de aspirantes vence el jueves 20 de noviembre a las 23:59 horas, y se espera un aumento en el número de interesados en los últimos días.

Posteriormente, el panel revisará la documentación de los aspirantes para confirmar que cumplan con los requisitos establecidos. Las entrevistas se realizarán los días 24 y 25 de noviembre, en un proceso que se desarrollará bajo principios de transparencia y publicidad.

Finalmente, el panel calificará a los candidatos y enviará una terna al Congreso, con la expectativa de que el próximo 1 de diciembre se designe al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado.