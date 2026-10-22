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Jueves 22 de octubre de 2026

Dos sobrevivientes del incendio del INM permanecen graves; uno requiere atención urgente

Ciudad Juárez, Chih.– Dos ciudadanos guatemaltecos sobrevivientes del incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023 enfrentan actualmente graves problemas de salud, mientras que uno de ellos, de 36 años, requiere atención médica urgente.

El cónsul general de Guatemala en Ciudad Juárez, Carlos Gómez López, informó que apenas el pasado 20 de octubre recibió información sobre las condiciones de ambos connacionales y que ya se realizan gestiones para garantizarles atención en Guatemala.

Una de las víctimas continúa con problemas respiratorios, renales y dificultades para realizar funciones fisiológicas, además de otras secuelas relacionadas con las lesiones sufridas durante el incendio.

El diplomático señaló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantiene pendiente la conclusión de tratamientos médicos y psicológicos como parte de la reparación integral del daño, pese a que las víctimas ya recibieron la compensación económica correspondiente.

Gómez López expresó preocupación porque la atención continúe pendiente después de la reciente resolución judicial que extinguió la acción penal contra el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, aunque aclaró que Guatemala respeta los procesos judiciales mexicanos.

El incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 dejó 40 migrantes muertos y decenas de personas lesionadas. Guatemala fue el país con mayor número de víctimas: 19 de los fallecidos y nueve de las personas que presentaron lesiones físicas y psicológicas eran guatemaltecos, de acuerdo con cifras del Gobierno federal.

El consulado guatemalteco señaló que continuará gestionando la atención de sus connacionales, al considerar que la reparación del daño no puede darse por concluida mientras existan sobrevivientes con tratamientos médicos y psicológicos pendientes.

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