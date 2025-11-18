México

15.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Dos turistas mexicanos fallecen en la Patagonia chilena tras tormenta de nieve

Autoridades de Chile informaron que dos turistas mexicanos perdieron la vida luego de ser sorprendidos por una tormenta de nieve mientras recorrían los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena.

Los hechos ocurrieron la tarde del 17 de noviembre, cuando fuertes ráfagas de viento y condiciones climáticas extremas afectaron a un grupo de turistas. La Delegación Presidencial de Magallanes confirmó que los fallecidos son un hombre, hallado sin vida dentro del parque, y una mujer, quien murió por hipotermia durante su traslado a un refugio.

Además, siete personas permanecen desaparecidas, y las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, las bajas temperaturas y las condiciones del clima dificultan las operaciones, generando preocupación por la seguridad de los desaparecidos.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) decretó el cierre de sectores del parque para garantizar la seguridad de los visitantes y facilitar las tareas de rescate, siguiendo protocolos aplicados en situaciones similares por viento y nieve en temporadas anteriores.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

La ciudadanía está despierta y no permitirá que Morena vulnere sus derechos de expresión: Isela Martínez

Impulsan reforma para fortalecer la participación de juventudes rurales en el desarrollo económico de Chihuahua
Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil
Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua
Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud
Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral
Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación
Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa
Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Municipios

Más Noticias

Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo
Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT
Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua