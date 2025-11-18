Dos turistas mexicanos fallecen en la Patagonia chilena tras tormenta de nieve

Martes 18 de noviembre de 2025

Autoridades de Chile informaron que dos turistas mexicanos perdieron la vida luego de ser sorprendidos por una tormenta de nieve mientras recorrían los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena.

Los hechos ocurrieron la tarde del 17 de noviembre, cuando fuertes ráfagas de viento y condiciones climáticas extremas afectaron a un grupo de turistas. La Delegación Presidencial de Magallanes confirmó que los fallecidos son un hombre, hallado sin vida dentro del parque, y una mujer, quien murió por hipotermia durante su traslado a un refugio.

Además, siete personas permanecen desaparecidas, y las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate. Sin embargo, las bajas temperaturas y las condiciones del clima dificultan las operaciones, generando preocupación por la seguridad de los desaparecidos.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) decretó el cierre de sectores del parque para garantizar la seguridad de los visitantes y facilitar las tareas de rescate, siguiendo protocolos aplicados en situaciones similares por viento y nieve en temporadas anteriores.