EE.UU. advierte que puede enfrentar a cárteles sin apoyo de gobiernos latinoamericanos

Miami.- Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró este jueves que su país está preparado para lanzar una ofensiva militar contra los cárteles, incluso de manera independiente, sin la colaboración de gobiernos latinoamericanos.

Durante la conferencia ‘Américas contra los cárteles’, realizada en la sede del Comando Sur del Ejército de EE.UU. en Miami, Hegseth destacó que la administración del presidente Donald Trump ha demostrado que es posible enfrentar directamente las amenazas del crimen organizado, rechazando mantener el “status quo”.

“Estados Unidos está preparado para afrontar estas amenazas y pasar a la ofensiva, incluso en solitario si es necesario”, declaró Hegseth.
“Sin embargo, nuestra preferencia es actuar junto con nuestros vecinos y aliados dispuestos y capaces”, añadió.

La conferencia reunió a líderes y representantes de varios países de América Latina, aunque notablemente México, Colombia y Brasil no enviaron delegaciones. Hegseth señaló que la meta es coordinar esfuerzos, pero dejó claro que Estados Unidos actuará si es necesario, incluso sin apoyo externo.

El anuncio se produce semanas después de la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, abatido por fuerzas especiales mexicanas con apoyo de inteligencia proporcionada por Estados Unidos.

La declaración de Hegseth marca un nuevo tono de firmeza en la política estadounidense contra el crimen organizado en la región, dejando entrever que Washington no descartará acciones unilaterales para proteger sus intereses y enfrentar a los cárteles que operan en América Latina.

