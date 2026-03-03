EE.UU. alerta a sus ciudadanos por riesgos de seguridad en México durante el Spring Break

Martes 3 de marzo de 2026

El Gobierno de Estados Unidos emitió un aviso dirigido a sus ciudadanos que planean viajar a México durante las vacaciones de primavera o “Spring Break”, exhortándolos a hacerlo “inteligentemente” y mantenerse informados ante los riesgos de delincuencia y secuestro que persisten en distintas regiones del país, incluido el estado de Chihuahua.

A través del mensaje titulado “Mensaje para los ciudadanos estadounidenses: Viajes durante las vacaciones de primavera”, el United States Department of State señaló que, aunque la violencia generalizada registrada el 22 de febrero tras operaciones de seguridad mexicanas ha cesado, continúan riesgos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos, incluso en destinos turísticos populares.

El aviso recomienda revisar el sistema de alertas estado por estado antes de decidir el viaje y registrarse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir actualizaciones de seguridad. Además, aconseja extremar precauciones en lugares concurridos, especialmente al anochecer.

Advertencias específicas para Chihuahua

El documento alerta sobre viajar de noche a Puerto Palomas de Villa, en el municipio de Ascensión, así como a la zona de Barrancas del Cobre. Indica que pueden desplazarse al sur por la carretera 45, incluyendo municipios como Lázaro Cárdenas, Meoqui, Santa Cruz, Rosales, Delicias, Camargo, Jiménez y Parral, aunque bajo medidas preventivas.

Drogas, armas y vapeadores

La autoridad estadounidense subrayó que la posesión y consumo de drogas, incluida la marihuana medicinal, es ilegal en México y puede derivar en largas penas de prisión. También advirtió que ciudadanos estadounidenses han enfermado gravemente o fallecido tras consumir drogas sintéticas o medicamentos falsificados.

Respecto a dispositivos de vapeo, recordó que está prohibido ingresar a México cigarrillos electrónicos, cápsulas o líquidos para vapear, y que las sanciones pueden incluir multas superiores a 10 mil dólares o arresto.

Asimismo, enfatizó que los permisos estadounidenses para portar armas no son válidos en territorio mexicano. Introducir armas de fuego, municiones, cartuchos —incluso casquillos vacíos—, cuchillos, explosivos o fuegos artificiales constituye un delito grave.

Alcohol adulterado y extorsiones

El aviso también advierte sobre el consumo de alcohol no regulado, ya que se han reportado casos de intoxicación por bebidas adulteradas. Recomienda no dejar bebidas desatendidas ni aceptar consumiciones de desconocidos. Además, recuerda que en México es ilegal causar disturbios bajo efectos del alcohol, orinar en la vía pública o portar envases abiertos en vehículos.

En cuanto a fraudes, señala que son comunes las estafas de extorsión y los llamados “secuestros virtuales”. Recomienda no compartir itinerarios de viaje ni datos personales en redes sociales y desconfiar de ofertas sospechosas, como viajes gratuitos o solicitudes de transferencias de dinero.

Recomendaciones generales

Entre las medidas preventivas, el Gobierno estadounidense sugiere:

Revisar estados de cuenta para detectar cargos no autorizados.

Limitar el efectivo que se porta y evitar cajeros automáticos aislados.

Proteger pertenencias en transporte público.

Utilizar sitios oficiales de taxis en aeropuertos o servicios por aplicación como Uber y Cabify.

Informar a familiares sobre planes de viaje, especialmente si se viaja solo.

Conducir únicamente durante el día.

Para asistencia, los ciudadanos estadounidenses pueden comunicarse con la Embajada y consulados de Estados Unidos en México al teléfono (55) 2579 2000 desde territorio mexicano o al 011-52-55-2579-2000 y +1-301-985-8843 desde Estados Unidos.