EE.UU. analiza posibles solicitudes de extradición contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado

Lunes 4 de mayo de 2026

El gobierno de Estados Unidos estaría evaluando una lista de políticos mexicanos que podrían enfrentar solicitudes de extradición por presuntos vínculos con organizaciones criminales, en medio de investigaciones relacionadas con narcotráfico y delincuencia organizada.

El tema tomó fuerza tras las recientes acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por autoridades estadounidenses por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, caso que habría detonado una revisión más amplia de otros perfiles políticos en México.

De acuerdo con el analista en seguridad pública David Saucedo, existirían al menos diez figuras políticas bajo observación por parte de autoridades estadounidenses, tanto a nivel estatal como federal, debido a investigaciones abiertas o presuntos vínculos indirectos con grupos criminales.

Entre los nombres que han sido mencionados en distintos análisis se encuentran el senador Adán Augusto López Hernández, el titular de la SEP Mario Delgado y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, aunque hasta el momento no existe ninguna imputación formal en su contra.

Por su parte, la periodista Anabel Hernández también ha señalado a otros actores políticos que, según sus investigaciones, podrían ser incluidos en futuras indagatorias por parte del gobierno estadounidense. Entre ellos figuran Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California; Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo; Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila Anaya.

Hasta ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado oficialmente nuevas solicitudes de extradición, mientras que autoridades mexicanas tampoco han emitido posicionamientos sobre los nombres mencionados.

El caso ha generado debate político y mediático, debido a las implicaciones diplomáticas y legales que tendría una eventual acción formal por parte del gobierno estadounidense contra funcionarios mexicanos.