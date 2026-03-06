Internacional

Viernes 6 de marzo de 2026

EE. UU. asegura haber derribado 30 buques iraníes y reporta caída en ataques con drones

Estados Unidos informó que, desde el inicio de los ataques contra Irán, sus fuerzas han derribado al menos 30 buques iraníes, mientras que los ataques con misiles y drones por parte de Teherán han disminuido significativamente.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, destacó que uno de los objetivos alcanzados fue un portadrones iraní con un tamaño aproximado al de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial.

Cooper señaló que los ataques con drones de Irán han disminuido un 83% entre el primer día del conflicto y cinco días después, lo que evidencia un fuerte retroceso en su capacidad operativa.

Por su parte, el expresidente Donald Trump afirmó que su gobierno participará en la elección del próximo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Mientras tanto, Israel, aliado de Estados Unidos en la ofensiva, anunció que realiza ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán, con el objetivo de eliminar amenazas al programa nuclear y de misiles de Irán, así como de promover un cambio en su régimen.

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios

Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán

Regidores participan en entrenamiento de karate en el Dojo Honbu como parte de la gira “En los Zapatos del Deporte”

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua
Trump afirma que el Gobierno cubano “caerá” ante presión de su administración
Ingeniero chihuahuense varado en Emiratos Árabes Unidos por escalada de ataques en el Golfo
Suspenden al juez que reclasificó el caso de la maestra Edna Marilin en Parral
8M: Coparmex Chihuahua reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y el desarrollo de las mujeres
Buscan a joven desaparecida en la colonia Las Torres, Chihuahua
Fuerzas Armadas capacitan a 8 mil elementos para operativos de la Copa Mundial 2026
Israel lanza nueva ola de ataques aéreos contra objetivos del gobierno iraní en Teherán

FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre; colectivo cuestiona versión oficial
Nancy “La China” Frías gestiona arranque de obra de alcantarillado en la colonia Deportistas
Adulto mayor es víctima de extorsión telefónica en Cuauhtémoc