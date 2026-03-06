EE. UU. asegura haber derribado 30 buques iraníes y reporta caída en ataques con drones

Viernes 6 de marzo de 2026

Estados Unidos informó que, desde el inicio de los ataques contra Irán, sus fuerzas han derribado al menos 30 buques iraníes, mientras que los ataques con misiles y drones por parte de Teherán han disminuido significativamente.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, responsable de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, destacó que uno de los objetivos alcanzados fue un portadrones iraní con un tamaño aproximado al de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial.

Cooper señaló que los ataques con drones de Irán han disminuido un 83% entre el primer día del conflicto y cinco días después, lo que evidencia un fuerte retroceso en su capacidad operativa.

Por su parte, el expresidente Donald Trump afirmó que su gobierno participará en la elección del próximo líder supremo de Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Mientras tanto, Israel, aliado de Estados Unidos en la ofensiva, anunció que realiza ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán, con el objetivo de eliminar amenazas al programa nuclear y de misiles de Irán, así como de promover un cambio en su régimen.