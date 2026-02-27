EE. UU. busca transición gradual en Cuba para evitar caos económico y migratorio

Viernes 27 de febrero de 2026

La administración del presidente Donald Trump parece estar siguiendo un enfoque similar al aplicado en Venezuela, buscando una transición gradual en Cuba que permita estabilizar la economía sin provocar un vacío político que derive en caos o migración masiva.

Presión económica sobre Cuba

Trump ha limitado el acceso de Cuba al petróleo extranjero, tras capturar a Nicolás Maduro en Venezuela y presionar a proveedores como México. Esta estrategia ha llevado a reducciones en semanas laborales y escolares y ha generado una crisis económica que podría ser la más grave desde la Revolución de 1959.

Para mitigar el impacto, la administración estadounidense permitió la reventa de petróleo venezolano a Cuba, siempre que el sector privado cubano, y no el gobierno, se beneficiara.

Negociaciones discretas con el liderazgo cubano

El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios han explorado la posibilidad de acuerdos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo", para impulsar reformas económicas iniciales.

Aunque Cuba ha expresado disposición a dialogar, insiste en no discutir la Constitución ni asuntos de soberanía. El presidente Miguel Díaz-Canel ha reiterado que defenderá el sistema comunista: "Cuba no se arrodilla".

Riesgos de un colapso súbito

Expertos estadounidenses advierten que un vacío político o un colapso económico podría provocar violencia interna y una oleada de refugiados hacia Florida, similar a los éxodos de 1980 y mediados de los 90. Por ello, la administración Trump busca un cambio gradual, priorizando la estabilidad y la apertura económica antes que un cambio de régimen inmediato.

Comparación con Venezuela

A diferencia de la estrategia venezolana, donde EE. UU. logró acceso al petróleo tras capturar a Maduro, Trump no ha amenazado a Cuba con acción militar. Además, la inestabilidad económica en Cuba tendría menor impacto económico para EE. UU. fuera de la región costera.

Perspectiva a largo plazo

Analistas señalan que diseñar una transición democrática en Cuba será más complicado que en Venezuela, debido a 70 años de liderazgo comunista y la ausencia de oposición política significativa. Aun así, la combinación de presión económica, diálogo con líderes dispuestos a negociar y ayuda humanitaria busca evitar un colapso desordenado.

El objetivo final de EE. UU., según funcionarios y expertos, es permitir que Cuba implemente reformas económicas drásticas, sentando las bases para futuras libertades políticas y prosperidad, sin generar crisis humanitaria ni migratoria inmediata.