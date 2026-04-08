EE.UU. declara exitosa la operación “Furía Épica” y anuncia presencia militar por dos semanas más en Medio Oriente

Miércoles 8 de abril de 2026

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la operación militar “Furía Épica”, desplegada recientemente contra Irán, fue “un éxito”, y confirmó que el estrecho de Ormuz permanece abierto al tránsito marítimo. Además, anunció que las tropas estadounidenses se mantendrán en Medio Oriente por al menos dos semanas más.

Las declaraciones se dieron la mañana de este viernes, horas después de que el presidente Donald Trump informara un acuerdo de alto al fuego de dos semanas con Irán, periodo en el que ambas naciones sostendrán negociaciones.

“Irán suplicó este alto al fuego, y todos lo sabemos”, declaró Hegseth al anunciar que Washington considera cumplidos los objetivos de la ofensiva.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, matizó que la tregua “es solo una pausa”, y afirmó que la fuerza conjunta estadounidense “sigue preparada” ante cualquier eventualidad.

Aunque Irán solicitó la retirada de tropas como condición para el cese temporal de hostilidades, Estados Unidos confirmó que mantendrá su despliegue militar durante las próximas dos semanas para “asegurar el cumplimiento del alto al fuego”.

Hegseth también destacó que el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, opera con normalidad tras los recientes ataques a buques, atribuidos a Irán como respuesta a acciones militares de EE.UU. e Israel desde el 28 de febrero.

Sobre la capacidad nuclear iraní, el secretario de Guerra afirmó que Washington mantiene un monitoreo constante: “Sabemos lo que tienen, lo entregarán, y lo conseguiremos. Lo tomaremos si es necesario”.

El acuerdo de tregua temporal marca un respiro en una de las tensiones más críticas de la región, aunque ambos gobiernos mantienen posturas firmes mientras avanzan hacia nuevas negociaciones diplomáticas.