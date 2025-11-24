Internacional

Lunes 24 de noviembre de 2025

EE. UU. designa al “Cartel de los Soles” como organización terrorista; Venezuela rechaza la medida

Caracas, Venezuela – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este lunes al Cartel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, argumentando su presunto papel en la importación de drogas ilegales hacia territorio estadounidense y vinculando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la estructura delictiva, acusación que el mandatario niega.

El Gobierno venezolano calificó la medida como una “ridícula patraña” y afirmó que el grupo es “inexistente”, en un comunicado difundido por el canciller Yván Gil en su cuenta de Telegram. El texto sostiene que la acción de Washington es una maniobra para justificar una intervención ilegítima y el cambio de régimen, y que repetirá el fracaso de anteriores agresiones contra el país.

La designación llega en un contexto de presión militar estadounidense en el Caribe y de sanciones económicas adicionales. En agosto, Estados Unidos duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro. Sin embargo, expertos en sanciones han señalado que la etiqueta de organización terrorista no autoriza automáticamente una acción militar contra Venezuela.

Analistas de InSight Crime, fundación que estudia el crimen organizado, consideran que afirmar que Maduro encabeza el Cartel de los Soles es una simplificación excesiva, y que el fenómeno debería entenderse como un sistema de corrupción donde funcionarios militares y políticos se benefician del narcotráfico.

A pesar de la tensión, Maduro ha reiterado su disposición a resolver diferencias mediante la diplomacia y se ha mostrado abierto a conversaciones directas con cualquier interlocutor interesado en el diálogo. Mientras tanto, la medida estadounidense amplía las opciones legales y financieras para afectar a los activos e infraestructura vinculados al mandatario venezolano.

