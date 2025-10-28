Internacional

Martes 28 de octubre de 2025

EE. UU. firma acuerdo de 80 mil millones de dólares para impulsar energía nuclear destinada a la inteligencia artificial

Washington, D.C.– El gobierno de Estados Unidos anunció la firma de un acuerdo de “asociación estratégica” valuado en 80 mil millones de dólares destinado a ampliar la generación de energía nuclear para alimentar el creciente sector de la inteligencia artificial (IA) y la infraestructura digital del país.

El anuncio fue realizado este martes por Westinghouse Electric Company, una de las principales firmas de tecnología nuclear estadounidense. La empresa detalló que la alianza involucra al gobierno federal, así como a Brookfield Asset Management y Cameco Corporation, compañías que poseen la mayoría accionaria de Westinghouse.

Según el comunicado oficial, el objetivo del acuerdo es “acelerar el despliegue de la energía nuclear y la inteligencia artificial en Estados Unidos”, en una estrategia que busca garantizar fuentes energéticas estables y sostenibles capaces de sostener la alta demanda generada por los sistemas de IA y los centros de datos de nueva generación.

Aunque no se precisaron los plazos ni los proyectos específicos, analistas del sector energético señalaron que la inversión refuerza la intención del gobierno estadounidense de reducir su dependencia de combustibles fósiles mientras fortalece su competitividad tecnológica y seguridad nacional.

La energía nuclear se perfila como un pilar clave para el suministro eléctrico de la infraestructura digital, al ofrecer energía continua y libre de emisiones directas de carbono, ventaja que la diferencia de fuentes intermitentes como la solar o la eólica.

Con este acuerdo, Estados Unidos busca posicionarse a la vanguardia en la convergencia entre energía limpia y tecnología avanzada, en medio de la creciente competencia global por el liderazgo en inteligencia artificial y autonomía energética.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

