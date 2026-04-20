EE.UU. habilita portal para reembolso de aranceles tras fallo judicial

Lunes 20 de abril de 2026

Washington.- La agencia de Aduanas de Estados Unidos informó que ya se encuentra disponible el portal en línea para que empresas soliciten el reembolso de aranceles a importaciones, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara parte de estos gravámenes.

De acuerdo con la autoridad, las devoluciones se realizarán en un plazo estimado de 60 a 90 días una vez aprobadas las solicitudes. En esta primera etapa, únicamente se procesarán trámites aduaneros no concluidos o correspondientes a mercancías ingresadas en los últimos 80 días.

La resolución judicial, emitida el pasado 20 de febrero, determinó que el entonces presidente Donald Trump no contaba con las facultades para imponer varios de los aranceles, los cuales generaron ingresos por alrededor de 166 mil millones de dólares.

Según registros judiciales, hasta el 9 de abril cerca de 56 mil empresas ya habían iniciado solicitudes de reembolso, que en conjunto ascienden a unos 127 mil millones de dólares. La agencia aduanera estima que más de 330 mil compañías realizaron importaciones durante la vigencia de estas tarifas.

Por su parte, la empresa logística FedEx anunció que transferirá a sus clientes los montos que reciba como devolución.

Tras el fallo, la administración estadounidense evalúa los expedientes relacionados con más de 53 millones de operaciones comerciales, mientras que el exmandatario Trump adelantó la imposición de un nuevo arancel del 10% bajo otro marco legal.