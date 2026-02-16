EE. UU. habría utilizado IA “Claude” en operativo contra Nicolás Maduro, según The Wall Street Journal

Lunes 16 de febrero de 2026

El modelo de inteligencia artificial Claude, desarrollado por la empresa estadounidense Anthropic, habría sido utilizado por el Ejército de Estados Unidos en la operación destinada a capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro, según un informe publicado por The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario, fuentes anónimas aseguraron que la tecnología fue implementada a través de la asociación de Anthropic con Palantir Technologies, contratista habitual del Departamento de Defensa y de agencias de seguridad estadounidenses.

Integración tecnológica bajo reserva

El reporte no detalla de qué manera específica fue utilizada la herramienta durante el operativo. Claude es un modelo de IA capaz de realizar tareas que van desde el análisis de grandes volúmenes de datos y procesamiento de documentos hasta la asistencia en sistemas automatizados complejos.

Especialistas en defensa señalan que este tipo de tecnología puede emplearse para sintetizar inteligencia en tiempo real, evaluar escenarios estratégicos o apoyar la toma de decisiones operativas. Sin embargo, no existe confirmación oficial sobre su función concreta en la misión mencionada.

Contrato millonario y debate político

Anthropic mantiene un contrato con el Pentágono valorado en aproximadamente 200 millones de dólares. Según el mismo medio, funcionarios de la administración estadounidense estarían evaluando revisar o incluso cancelar el acuerdo debido a la postura de la empresa de imponer restricciones éticas y regulatorias al uso de su tecnología.

La compañía ha sostenido públicamente que sus sistemas deben operar bajo principios de seguridad y límites claros en aplicaciones militares, lo que ha generado tensiones en sectores que buscan mayor flexibilidad operativa en el ámbito de defensa.

La IA en escenarios de guerra

El presunto uso de Claude se enmarca en una tendencia creciente de integración de inteligencia artificial en conflictos armados contemporáneos. En escenarios como Gaza y Ucrania, herramientas basadas en IA han sido utilizadas para análisis de objetivos y operaciones automatizadas.

Uno de los casos más citados es el denominado Proyecto Lavender, mediante el cual las Fuerzas de Defensa de Israel habrían empleado sistemas algorítmicos para identificar objetivos durante operaciones en el enclave palestino.

Asimismo, tanto fuerzas rusas como ucranianas han desarrollado software que permite a drones navegar y dirigirse a objetivos de forma autónoma, ampliando el papel de la automatización en el campo de batalla.

Preocupaciones éticas

Abogados y especialistas en ética tecnológica advierten que la incorporación acelerada de IA en operaciones militares podría intensificar los conflictos, reducir la transparencia en la toma de decisiones y disminuir la intervención humana directa en acciones letales.

El caso de Claude reaviva el debate sobre los límites del uso de inteligencia artificial en contextos bélicos y el equilibrio entre innovación tecnológica, seguridad nacional y responsabilidad ética en escenarios de alta tensión geopolítica.