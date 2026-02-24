EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Martes 24 de febrero de 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, como posible sucesor del líder abatido del Cártel Jalisco Nueva Generación. Castillo está casado con Jessica Johanna Oseguera “La Negra”, hija del capo, y tiene influencia estratégica en el puerto de Manzanillo, facilitando la adquisición de precursores químicos para la producción de fentanilo y otras drogas traficadas hacia Estados Unidos.

El informe del Tesoro estadounidense también identifica a otros líderes de alto rango del CJNG:

Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, vinculado a reclutamiento de personal para la organización, especialmente evidenciado en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, descubierto en marzo de 2025 con prendas de vestir, bolsos y restos óseos.

Audias Flores Silva “El Jardinero”, comandante regional que controla laboratorios clandestinos y grandes porciones de territorio en Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, con una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

El documento estadounidense reconoce la jerarquía del CJNG, aunque en los informes del gobierno mexicano no se menciona a Castillo Rodríguez, sí se incluyen otros allegados a El Mencho, como Juan Carlos Valencia “El 03”, su hijastro, así como Carlos Andrés Rivera “La Firma”, Francisco Javier Gudiño “La Gallina” y Luis Manuel Pelayo “El R19”.

Esta designación refuerza la vigilancia internacional sobre la estructura criminal del CJNG tras la muerte de su líder histórico.