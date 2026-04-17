EE.UU. investiga a México por “exceso de producción”; industria automotriz advierte riesgos

Viernes 17 de abril de 2026

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició investigaciones contra México bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, por presunto exceso de capacidad en la producción manufacturera, una medida que ya genera preocupación en el sector industrial.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz rechazó el proceso al advertir que posibles sanciones afectarían directamente la competitividad de la industria automotriz mexicana.

El organismo señaló que acusar a México de sobreproducción es incompatible con el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al destacar que cerca de un tercio de los insumos utilizados en los vehículos fabricados en el país provienen de Estados Unidos.

Esto implica que, por cada unidad exportada, una parte relevante del valor agregado se genera en territorio estadounidense, fortaleciendo su propia economía.

“La producción automotriz mexicana apoya empleos e inversión en Estados Unidos, no los desplaza”, subrayó la AMIA, al insistir en que ambas economías operan bajo un esquema de integración regional.

Especialistas advierten que una eventual aplicación de sanciones bajo la Sección 301 podría debilitar la cadena de valor de América del Norte y afectar la cooperación industrial entre ambos países.

La investigación en curso busca determinar si las políticas comerciales de México resultan discriminatorias o restrictivas para el comercio estadounidense.