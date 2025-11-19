Internacional

14.58°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 19 de noviembre de 2025

EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico

Washington, D.C.—La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron una operación conjunta para capturar a Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense, acusado de liderar una red internacional de narcotráfico.

Wedding, protegido por el Cártel de Sinaloa, figura en el top 10 de los más buscados por el FBI y es señalado por el tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá, además de ordenar decenas de asesinatos en la región. Su organización utiliza criptomonedas para mover y lavar ganancias del narcotráfico.

El Departamento del Tesoro, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México, emitió sanciones financieras contra Wedding y su red, mientras que el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que conduzca a su captura a 15 millones de dólares.

El objetivo de la operación es aislar a Wedding del sistema financiero y desmantelar su organización, dificultando que continúe operando y protegiendo a las comunidades afectadas por sus actividades delictivas.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro, afirmó: “Nuestro objetivo es simple: dificultar que criminales como este se lucren envenenando a nuestras comunidades.”

Detienen a presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Municipio mantiene fumigaciones diarias en parques para prevenir plagas en temporada de primavera
Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada
Alerta Bonilla sobre riesgos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para el campo
Destruyen pista de aterrizaje clandestina en Moris
Detienen a presunto responsable de ataque armado en la colonia Roma Sur
San Francisco del Oro suspende desfile del 20 de noviembre por seguridad
Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos
Ecuatorianos rechazan presencia militar estadounidense en referéndum

Municipios

Más Noticias

UACh y Universidad de Bonn colaborarán en simulaciones de realidad virtual para enfermería
Pide Arturo Zubía frenar reforma a la Ley de Aguas por impacto negativo al campo de Chihuahua
México lanzará Supercomputadora Nacional para análisis de datos y desarrollo de IA