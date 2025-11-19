EE. UU. lanza operación contra Ryan Wedding, exatleta olímpico y líder de red de narcotráfico

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Washington, D.C.—La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron una operación conjunta para capturar a Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico canadiense, acusado de liderar una red internacional de narcotráfico.

Wedding, protegido por el Cártel de Sinaloa, figura en el top 10 de los más buscados por el FBI y es señalado por el tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia y México hacia Estados Unidos y Canadá, además de ordenar decenas de asesinatos en la región. Su organización utiliza criptomonedas para mover y lavar ganancias del narcotráfico.

El Departamento del Tesoro, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de México, emitió sanciones financieras contra Wedding y su red, mientras que el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que conduzca a su captura a 15 millones de dólares.

El objetivo de la operación es aislar a Wedding del sistema financiero y desmantelar su organización, dificultando que continúe operando y protegiendo a las comunidades afectadas por sus actividades delictivas.

John K. Hurley, subsecretario del Tesoro, afirmó: “Nuestro objetivo es simple: dificultar que criminales como este se lucren envenenando a nuestras comunidades.”