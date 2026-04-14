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Martes 14 de abril de 2026

EE.UU. mantiene recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reiteró este 14 de abril la recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, señalado como uno de los principales líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

A través de sus canales oficiales, la dependencia estadounidense difundió nuevamente la ficha de búsqueda del presunto narcotraficante, a quien describe como fugitivo y advierte que debe ser considerado “armado y peligroso”.

De acuerdo con el ICE, Guzmán Salazar y sus hermanos heredaron la estructura de tráfico de drogas que consolidó su padre, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, tras su captura.

La recompensa, anunciada originalmente en 2025 y reiterada en enero de 2026, vuelve a ser difundida, lo que refleja que el líder criminal continúa siendo una prioridad para las autoridades de Estados Unidos.

El gobierno estadounidense ha intensificado en los últimos años las acciones contra las estructuras del narcotráfico vinculadas al Cártel de Sinaloa, particularmente aquellas relacionadas con la producción y distribución de drogas sintéticas.

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