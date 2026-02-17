EE.UU. realiza tres ataques contra “narcolanchas” en el Pacífico y el Caribe; mueren 11 personas

Martes 17 de febrero de 2026

Las fuerzas armadas de United States Southern Command informaron este martes que tres embarcaciones consideradas por Washington como narcolanchas fueron atacadas el lunes en aguas internacionales del Pacífico Oriental y del Mar Caribe, causando la muerte de once personas. Las autoridades señalaron que no hubo bajas entre el personal estadounidense.

Según el reporte oficial, cuatro personas murieron en cada una de las dos embarcaciones atacadas en el Pacífico y tres perdieron la vida en la lancha alcanzada en el Caribe. En redes sociales, el Comando Sur publicó videos de las operaciones en los que se observa la destrucción de las embarcaciones tras los ataques.

Estas acciones forman parte de una campaña militar lanzada por Estados Unidos en septiembre de 2025, conocida como Operación Southern Spear (Lanza del Sur), que contempla decenas de ataques a embarcaciones que, según Washington, operan en rutas de narcotráfico en la región. Desde entonces, se estima que al menos 140 personas han muerto en alrededor de 40 operaciones.

El gobierno estadounidense sostiene que la inteligencia militar determinó que las embarcaciones atacadas participaban en operaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y que estaban vinculadas a organizaciones consideradas terroristas.

No obstante, la campaña ha generado un debate internacional sobre su legalidad, ya que Estados Unidos no ha presentado evidencia concluyente de que todas las embarcaciones atacadas transportaran drogas o constituyeran una amenaza directa y algunos expertos señalan que estos ataques podrían constituir fusilamientos extrajudiciales al no existir un proceso judicial previo que justifique el uso de fuerza letal.

Las operaciones en el Caribe y el Pacífico continúan bajo la administración de Donald Trump, quien ha definido la campaña como parte de una lucha más amplia contra el narcotráfico y lo que su gobierno denomina “narcoterrorismo”.

La ofensiva coincide con despliegues navales más amplios de Estados Unidos en la región, que incluyen acciones en torno a Venezuela y otras áreas de aguas internacionales, dentro de un contexto de tensiones geopolíticas más amplias.