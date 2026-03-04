Internacional

21.09°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

EE. UU. reporta más de 2 mil objetivos alcanzados en ofensiva contra Irán

Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán y aseguró haber superado la marca de 2 mil objetivos alcanzados como parte de la operación militar denominada “Furia Épica”, iniciada la madrugada del sábado en coordinación con Israel.

El comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, informó que el operativo continúa activo con el despliegue de más de 50 mil soldados, 200 aviones de combate, dos portaaviones y bombarderos estratégicos. Añadió que podrían enviarse más unidades en los próximos días.

“Llevamos menos de 100 horas de operación y ya hemos atacado casi 2 mil objetivos con más de 2 mil municiones”, declaró el mando militar, quien aseguró que las fuerzas estadounidenses han degradado de manera significativa las defensas aéreas iraníes y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones.

En paralelo, el ejército israelí realizó bombardeos contra posiciones de Hezbolá en Líbano. Por su parte, Irán respondió con el envío de drones dirigidos a embajadas y consulados estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en una escalada que mantiene en alerta a la región.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

