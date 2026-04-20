EE.UU. restringe visas a 75 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

Lunes 20 de abril de 2026

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de restricciones de visa a 75 personas identificadas como familiares o asociados cercanos de integrantes del Cártel de Sinaloa.

La medida se sustenta en la orden ejecutiva 14059, implementada originalmente durante la administración de Joe Biden, la cual permite sancionar a individuos y entidades vinculadas con el tráfico de drogas, especialmente fentanilo y otros opioides sintéticos.

“Hoy estoy tomando medidas para imponer restricciones de visa a 75 individuos que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”, señaló Rubio, quien subrayó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad regional.

El funcionario aseguró que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantendrá su estrategia para frenar el ingreso de personas relacionadas con organizaciones criminales, lo que implica que los sancionados no podrán ingresar legalmente a territorio estadounidense.

La decisión forma parte de las acciones de la administración de Donald Trump para combatir el tráfico de drogas y contener la operación de redes criminales transnacionales.