EE. UU. se prepara para regresar al horario estándar: qué implica para su salud y sueño

Lunes 27 de octubre de 2025

Estados Unidos se alista para el fin del horario de verano, que concluye este domingo a las 2:00 a.m., cuando los relojes deberán retrasarse una hora. El horario estándar se mantendrá hasta el 8 de marzo, fecha en la que volverá el horario de verano.

Aunque muchos esperan con entusiasmo “una hora extra de sueño”, expertos advierten que el cambio de hora afecta el ritmo circadiano, el reloj interno del cuerpo que regula el sueño, la alerta, la frecuencia cardíaca y el metabolismo. Jamie Zeitzer, codirector del Centro de Ciencias del Sueño y Circadiano de la Universidad de Stanford, compara el reloj biológico con un director de orquesta: “Cuando el reloj se interrumpe, cada sistema del cuerpo funciona un poco menos bien”.

La exposición a la luz solar, especialmente por la mañana, es clave para reajustar el ritmo circadiano. Durante los días más cortos del otoño, la combinación de menos luz natural y el retraso del reloj puede afectar el sueño y la energía, e incluso intensificar los síntomas de trastornos como la depresión estacional.

Investigaciones de Stanford respaldan la recomendación de algunos grupos de salud de mantener el horario estándar durante todo el año, ya que se alinea mejor con la biología humana y los ciclos de luz natural. Por el contrario, el cambio constante entre horario de verano e invierno puede generar efectos negativos sobre la salud, desde alteraciones del sueño hasta mayor riesgo de accidentes cardiovasculares y automovilísticos.

Para minimizar el impacto del cambio, los especialistas sugieren ajustar gradualmente la hora de acostarse en 15 minutos durante los días previos y exponerse a la luz solar de la mañana. Si esto no es posible, sentarse cerca de una ventana puede ayudar a restablecer el reloj interno.

Aunque en Estados Unidos se ha discutido la posibilidad de adoptar de manera permanente el horario de verano mediante la llamada “Ley de Protección del Sol”, la iniciativa aún no avanza en el Congreso. Por ahora, millones de estadounidenses deberán adaptarse nuevamente al horario estándar, combinando descanso extra con hábitos que favorezcan su ritmo biológico.