EU aborda petrolero iraní en medio de tensión por bloqueo marítimo

Jueves 21 de mayo de 2026

El ejército de Estados Unidos abordó este miércoles un buque petrolero con bandera iraní en el Golfo de Omán, bajo sospecha de intentar violar el bloqueo marítimo impuesto contra puertos de Irán, informó el Comando Central estadounidense.

La embarcación identificada como M/T Celestial Sea fue interceptada y desviada por fuerzas militares norteamericanas tras detectar movimientos presuntamente relacionados con operaciones comerciales hacia territorio iraní, en medio de la creciente presión de Washington sobre Teherán.

Se trata del quinto barco intervenido desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ordenó endurecer las medidas de bloqueo marítimo contra Irán como parte de la estrategia para frenar sus operaciones comerciales y energéticas.

La acción ocurre luego de que Trump revelara que suspendió un ataque militar “muy importante” contra Irán, tras solicitudes de países del Golfo Pérsico que pidieron dar oportunidad a nuevas negociaciones diplomáticas.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, alrededor de mil 550 embarcaciones de 87 países permanecen actualmente varadas en la región del Golfo Pérsico debido a las restricciones y revisiones militares implementadas por Washington.

Las tensiones en esta importante ruta marítima han provocado volatilidad en los mercados energéticos internacionales y un incremento en los precios de los combustibles en Estados Unidos, situación que podría impactar políticamente al Partido Republicano rumbo a las elecciones intermedias de noviembre.

Por su parte, el gobierno iraní confirmó que analiza una nueva propuesta estadounidense para intentar reducir la confrontación entre ambos países. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagai, reiteró que Teherán exige el desbloqueo de activos iraníes congelados y el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos.

Las negociaciones continúan con mediación de Pakistán, mientras la tensión militar y económica entre Washington y Teherán mantiene en alerta a la comunidad internacional.