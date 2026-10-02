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Viernes 2 de octubre de 2026

EU advierte incertidumbre para la inversión en México por prácticas fiscales y revisión del T-MEC

Washington, D.C.- El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que empresas estadounidenses han expresado preocupación por el entorno de inversión en México, particularmente por la aplicación de políticas fiscales, la revisión del T-MEC y cambios institucionales que, desde la perspectiva de los inversionistas, generan incertidumbre.

De acuerdo con el Reporte sobre el Clima de Inversión en México 2026, firmas estadounidenses reportaron durante 2025 una mayor actividad de fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como lo que describieron como tácticas de negociación agresivas y requerimientos de información considerados excesivamente gravosos.

El documento también refiere inconformidades por la cancelación inesperada de Certificados de Sello Digital, la aplicación del IVA a determinados productos importados y retrasos prolongados en devoluciones de ese impuesto.

El Departamento de Estado precisó que estas observaciones provienen de inversionistas y empresas estadounidenses, por lo que reflejan su percepción sobre el ambiente regulatorio y fiscal en México.

En reportes de años anteriores, la dependencia estadounidense ya había documentado inquietudes del sector privado en torno a auditorías fiscales del SAT, cambios en mecanismos de devolución de IVA y otras prácticas de fiscalización.

El reporte de 2026 incorpora además entre los factores de incertidumbre la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los efectos que distintas reformas y decisiones regulatorias puedan tener sobre las condiciones para invertir en el país.

La evaluación forma parte de los informes que el gobierno estadounidense elabora sobre las condiciones para la inversión en distintos países y no constituye, por sí misma, una determinación de irregularidad por parte de las autoridades mexicanas.

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