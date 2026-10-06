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Martes 6 de octubre de 2026

EU amplía revisión de redes sociales para nuevas categorías de visa

México.- El Departamento de Estado de Estados Unidos amplió a partir de este mes la revisión de redes sociales para nuevas categorías de visas, entre ellas la TN, destinada a trabajadores profesionales de México y Canadá; la TD, para dependientes de titulares de visa TN; y la I, dirigida a representantes de medios de comunicación extranjeros.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Estados Unidos en México, las personas solicitantes deberán mantener públicas sus cuentas de redes sociales desde el día de la entrevista y hasta recibir la visa, además de incluir en el formulario DS-160 los nombres de usuario o direcciones de las plataformas utilizadas durante los últimos cinco años.

La representación diplomática también recomendó no realizar planes de viaje hasta contar físicamente con la visa.

La visa I se otorga a periodistas, reporteros, camarógrafos, editores y personal de producción que viajan temporalmente a Estados Unidos por motivos profesionales. La TN forma parte del esquema de movilidad laboral previsto en el T-MEC, mientras que la TD corresponde a cónyuges e hijos de quienes cuentan con visa TN.

La ampliación se suma a las medidas implementadas desde marzo de 2026, cuando la revisión de presencia digital comenzó a aplicarse también a solicitantes de visas F, M y J, relacionadas con estudios académicos, capacitación vocacional e intercambios.

La revisión también se ha extendido a otras categorías de visas de no inmigrante y a determinados dependientes, como parte de los procesos de evaluación consular.

La medida implica un mayor escrutinio de la actividad digital de los solicitantes, por lo que las autoridades estadounidenses piden que la información proporcionada en redes sociales y formularios migratorios sea consistente durante el proceso de solicitud.

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