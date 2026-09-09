EU buscará extradición de “El Pepa” tras captura en Ojinaga

Miércoles 9 de septiembre de 2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, reconoció al Gabinete de Seguridad Federal por la detención de Epifanio N., alias “El Pepa”, identificado como presunto operador de La Línea en la región de Ojinaga, y señaló que es buscado para extradición por cargos relacionados con tráfico de drogas.

A través de su cuenta de X, el diplomático estadounidense destacó este miércoles la captura y señaló que “El Pepa” es considerado un operador criminal regional presuntamente involucrado en el tráfico de drogas y el contrabando de personas hacia Estados Unidos.

Johnson indicó además que el detenido es requerido para extradición por cargos de tráfico de drogas y reiteró que las autoridades estadounidenses continuarán trabajando para llevar ante la justicia a quienes representen una amenaza para sus comunidades.

La detención de Epifanio N. se realizó el martes 8 de septiembre en el municipio de Manuel Ojinaga, durante un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

De acuerdo con información de las comandancias de la XI Región Militar y la 5/a. Zona Militar, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

Durante el operativo también fue detenido Alejandro N., hijo de Epifanio. Las autoridades aseguraron además un inmueble, cinco armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y dos vehículos.

“El Pepa” es identificado por autoridades federales como presunto jefe de plaza de La Línea en la región fronteriza de Ojinaga.