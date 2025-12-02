EU celebra declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López; siguen en la mira dos hijos de “El Chapo”

Martes 2 de diciembre de 2025

Washington D. C.– La Administración Trump celebró este martes la admisión de culpabilidad por narcotráfico de Joaquín Guzmán López ante una Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, aunque advirtió que aún falta capturar a dos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes lideran una facción del Cártel de Sinaloa.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la admisión de culpabilidad como “una victoria” para las autoridades estadounidenses y un paso más en la estrategia para desmantelar al grupo criminal. Este caso se suma al de su hermano, Ovidio “El Ratón” Guzmán López, quien también se declaró culpable en julio pasado por cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

“La declaración de culpabilidad del hijo de El Chapo es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y enérgica campaña de la Administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense”, señaló Bondi.

Las autoridades reiteraron que no habrá ninguna recompensa para Guzmán López por su participación en el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en 2024. La prioridad, dijeron, es ahora la captura de los medios hermanos del acusado: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

“Dos Chapitos cayeron. Nos faltan dos”, afirmó Adam Gordon, fiscal del Distrito Sur de California.

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrence Cole, también celebró el avance judicial, subrayando que Estados Unidos considera al Cártel de Sinaloa como organización terrorista desde febrero de este año.

“No nos detendremos hasta que estos narcoterroristas rindan cuentas y el pueblo estadounidense esté seguro”, sostuvo Cole en un comunicado.

Ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, Guzmán López, de 39 años, se declaró culpable de conspiración para el tráfico de drogas y participación en una empresa delictiva continua, delitos por los que enfrenta un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.