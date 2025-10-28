México

EU destruye cuatro “narcolanchas” en operativo marítimo; hay 14 muertos y un sobreviviente

El Gobierno de Estados Unidos informó que fuerzas de seguridad destruyeron cuatro embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales, dejando un saldo de 14 personas sin vida y un sobreviviente, cuyo rescate está en curso.

El operativo fue confirmado por Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, quien explicó que las embarcaciones —conocidas como “narcolanchas”— fueron detectadas por los sistemas de inteligencia estadounidenses mientras transitaban por rutas marítimas identificadas con el tráfico de drogas.

“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia. Transitaban por rutas del narcotráfico y transportaban narcóticos”, declaró Hegseth.

El secretario precisó que la acción fue coordinada entre unidades del Comando Sur de Estados Unidos, con apoyo de aeronaves de vigilancia marítima. Tras el ataque, una de las lanchas fue localizada parcialmente destruida, donde se detectó un sobreviviente.

De acuerdo con Hegseth, México colaborará en el rescate, mediante la intervención de la Secretaría de Marina (Semar), que participará en las maniobras para ubicar y asistir al tripulante con vida.

El funcionario añadió que la operación forma parte de los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico marítimo de drogas en el océano Pacífico y el mar Caribe, zonas donde se ha detectado un aumento en la actividad de embarcaciones rápidas utilizadas por organizaciones criminales.

Hasta el momento, no se ha revelado la nacionalidad de las personas fallecidas ni el tipo exacto de droga transportada. Las autoridades continúan con las investigaciones.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

